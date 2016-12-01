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تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 08:35 تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير | حوادث و حقوق
تفاصيل العثور على جنين مشوه بأكادير
عثر بمدينة أكادير عشية أمس الاثنين 26 دجنبر 2016 على جثة جنين مشوه بأرض خلاء بجوار مدرسة صوديسما بحي تدارت، فيما أفادت مصادر إخبارية ترجيح تعرضه للتشويه من طرف خنزير بري.

شوف تيفي

عثر بمدينة أكادير عشية أمس الاثنين 26 دجنبر 2016 على جثة جنين مشوه بأرض خلاء بجوار مدرسة صوديسما بحي تدارت، فيما أفادت مصادر إخبارية ترجيح تعرضه للتشويه من طرف خنزير بري.

وباشرت عناصر الأمن الوطني والشرطة العلمية بحضور السلطة المحلية الإجراءات المتعينة حيال الواقعة.

ومن المنتظر أن تفتح المصالح المعنية بحثا حول ملابسات هذه الحادثة في أفق الكشف عن الظروف المرتبطة بهذه الجريمة.

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