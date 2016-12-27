فتاة في ريعان شبابها محتاجة لعملية مستعجلة بسبب مرض السرطان ﻿

توصلت شوف تيفي بصور لشابة مغربية تبلغ من العمر 18 سنة تنحذر من مدينة الحاجب مصابة بمرض السرطان لأزيد من 6 سنوات.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي بصور لشابة مغربية تبلغ من العمر 18 سنة تنحذر من مدينة الحاجب مصابة بمرض السرطان لأزيد من 6 سنوات.

وفي اتصال لأم فرح الهندي لشوف تيفي صرحت بنبرة حزينة أن الحالة الصحية لإبنتها صعبة جدا لكونها تعاني من السرطان على مستوى الرأس و العمود الفقري، حيث أفاد الأطباء أنه لا يسعهم نزع المرض من العمود الفقري بسبب احتمال إصابة الشابة بالشلل.

وأضاف الأطباء أن فرح الهندي محتاجة لإجراء عملية جراحية في أوروبا لاحتمال نجاحها هناك ، لهذا فالأم بحاجة إلى مساعدات المحسنين لعلاج ابنتها ، ومن يلتمس في نفسه القدرة على فعل الخير يرجى الإتصال بها على الرقم التالي: 0601812692.