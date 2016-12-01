خطير:حضيو راسكم:عصابة إجرامية تحاصر المواطنين في سيارات الأجرة وتسرق ممتلكاتهم في الخلاء بأكادير ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، نهاية الأسبوع المنصرم من إيقاف شخصين، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والإدلاء ببيانات كاذبة من شأنها تقييد حكم قضائي ضد الغير.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير، نهاية الأسبوع المنصرم من إيقاف شخصين، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والإدلاء ببيانات كاذبة من شأنها تقييد حكم قضائي ضد الغير.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي"من مصدر ها فقد جرى إيقاف المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية المتعددة في ميدان السرقة، بعد تفعيل عناصر الأمن لتحريات معمقة بعد توصلها بشكاية من مواطن تعرض للسرقة على مستوى حي أنزا من طرف ثلاثة شبان كانوا يمتطون إلى جانبه سيارة للأجرة تربط مدينة أكادير بقرية أورير، بعدما أرغموا سائق السيارة الأجرة على التوقف بمنطقة خلاء، تحت التهديد بالسلاح الأبيض وأنزلوا الضحية قسرا وجردوه من ممتلكاته بما فيها حذاءه الرياضي، قبل أن ينصرفوا في حال سبيلهم تاركين إياه في العراء.

وأضاف المصدر ذاته بأن أحد الموقوفين، حاول تضليل عناصر الشرطة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة عن هويته، غير أن يقظة هذه العناصر كشفت سريعا نيته الإجرامية،مشيرا إلى أن البحث بين بأن الجانبين يجري البحث عنهما في قضايا تتعلق باعتراض سبيل زوار قصبة "أكادير أوفلا" وتجريدهم من ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الابيض، حيث استطاع عدد ممن تقدموا في وقت سابق بشكاياتهم إلى المصالح الأمنية، التعرف عليهم بسهولة