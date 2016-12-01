 انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في باريس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل بالنويل في باريس | ثقافة و فنون

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في

مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت | بوليتيك

مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل | مجتمع

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء

بعد بلاغ وزارة مزوار..حزب الاستقلال يُصدر بلاغا هادئا ورزينا .. يوضح موقفه من موريتانيا و يؤكد مشاركته في الحكومة | بوليتيك

بعد بلاغ وزارة مزوار..حزب الاستقلال يُصدر بلاغا هادئا ورزينا .. يوضح موقفه من موريتانيا و يؤكد

القضاء يستدعي عضوين بالكتائب الإلكترونية للبيجيدي بإنزكان لهذا السبب | بوليتيك

القضاء يستدعي عضوين بالكتائب الإلكترونية ''للبيجيدي'' بإنزكان لهذا السبب

بعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسين | مجتمع

بعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسين

خطير وبالصور.. انقلاب رموك على سيارة خفيفة بسلا بطريقة مروعة | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انقلاب رموك على سيارة خفيفة بسلا بطريقة مروعة

عاجل : إجتماع طارئ لقيادة حزب الإستقلال بمنزل امحمد بوستة | بوليتيك

عاجل : إجتماع طارئ لقيادة حزب الإستقلال بمنزل امحمد بوستة

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في باريس

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 00:53 انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل بالنويل في باريس | ثقافة و فنون
انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في باريس
علمت ''شوف تيفي'' بأن ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تتواجد منذ السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تتواجد منذ السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن بريول، تشاورت مع المحامي الخاص بها في العديد من الأمور المتعلقة بالقضية وبجديد دفوعاتها التي ستقدمها خلال جلسة 30 من دجنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته بأن بريول تعيش حياتها بشكل عادي وقد احتفلت رفقة أصدقائها السبت الماضي بـ ''النويل''، مؤكدا في الوقت ذاته بأنها دائمة الحضور بأحد الملاهي الليلية المعروفة بمنطقة الشانزليزيه.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي ومند حوالي الشهرين ما يزال يقبع في سجن ''فلوري'' بباريس في زنزانته الانفرادية، في انتظار حصوله على السراح المؤقت.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحامي الملاهي الليلية الشانزليزيه

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎ | ثقافة و فنون

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية | ثقافة و فنون

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية

انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول

أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس | ثقافة و فنون

أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 27 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 10 دقائق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 27 دجنبر 2016 | شوف تيفي

أحوال الطقس ليوم: 27 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم: 27 دجنبر 2016

أوناجم لشوف تيفي:سمحت فقرايتي على قبل الكرة وهاكيفاش عشت مرحلة الطفولة | بــووز

أوناجم لشوف تيفي:سمحت فقرايتي على قبل الكرة وهاكيفاش عشت مرحلة الطفولة

مداولة 2016 محاولة الاختطاف وهتك عرض قاصر Moudawala 2016 | قنوات أخرى

مداولة 2016 محاولة الاختطاف وهتك عرض قاصر Moudawala 2016

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل بالنويل في باريس | ثقافة و فنون
منذ 46 دقيقة

انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في

مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت | بوليتيك

مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل | مجتمع

بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.