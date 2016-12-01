انفراد..سعد المجرد في زنزانته الانفرادية ولورا بريول التي تتهمه باغتصابها تحتفل ''بالنويل'' في باريس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تتواجد منذ السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' بأن ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا، تتواجد منذ السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن بريول، تشاورت مع المحامي الخاص بها في العديد من الأمور المتعلقة بالقضية وبجديد دفوعاتها التي ستقدمها خلال جلسة 30 من دجنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته بأن بريول تعيش حياتها بشكل عادي وقد احتفلت رفقة أصدقائها السبت الماضي بـ ''النويل''، مؤكدا في الوقت ذاته بأنها دائمة الحضور بأحد الملاهي الليلية المعروفة بمنطقة الشانزليزيه.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي ومند حوالي الشهرين ما يزال يقبع في سجن ''فلوري'' بباريس في زنزانته الانفرادية، في انتظار حصوله على السراح المؤقت.