مستشارة عن البيجيدي بالمجلس البلدي بالصخيرات تخلق الجدل بتدوينة مثيرة وهاشنو قالت ﻿

تدوينة أخرى لمستشارة عن حزب العدالة و التنمية ونائبة رئيس المجلس البلدي للصخيرات،تخلق جدلا واسعا و سخطا عارما في صفوف رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مساء اليوم الإثنين، بعدما نعثت الحاضرين

شوف تيفي

تدوينة أخرى لمستشارة عن حزب العدالة و التنمية ونائبة رئيس المجلس البلدي للصخيرات،تخلق جدلا واسعا و سخطا عارما في صفوف رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك مساء اليوم الإثنين، بعدما نعثت الحاضرين لدورة المجلس البلدي ب''القبلية '' والهمجية''.



واعتبرت ساكنة مدينة الصخيرات وغالبية أعضاء المجلس أن تدوينة المستشارة دارين بن طالب تحرض على القبلية.

وحسب مصادر شوف تيفي، قام بعض المستشارين بعد الاتصال بصاحبة التدوينة،بتوقيع على عريضة بأسمائهم وجهوها لعامِل عمالة الصخيرات تمارة بغرض اتخاد التدابير اللازمة في حق دارين بن طالب، كما أفاد أحد المستشارين أن هذه القضية سيتم إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة.