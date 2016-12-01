 بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل ﻿
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بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 27 دجنبر 2016 / 00:21 بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل | مجتمع
بالفيديو.. الإعلام التركي ينتقد حفل زفاف الممثل مراد يلدريم والمغربية إيمان الباني وهذه التفاصيل
عبر الإعلام التركي عن غضبه اتجاه الزفاف الأسطوري الذي أقامه الممثل التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني يوم أمس الأحد بأحد الفنادق الفخمة بمدينة اسطنبول التركية.

شوف تيفي

 عبر الإعلام التركي عن غضبه اتجاه الزفاف الأسطوري الذي أقامه الممثل التركي مراد يلدريم وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني يوم أمس الأحد بأحد الفنادق الفخمة بمدينة اسطنبول التركية.

جاء ذلك عندما تساءلت إحدى الصحافيات عن سبب ''تهميش'' الفنان مراد يلدريم للعادات الشعبية التركية خلال حفل زفافه و احتفاله بالعادات المغربية مضيفة،أنها تمنت لو أن عائلة العروس رقصوا على أهازيج الموسيقى التركية.

هذا وعرف « العرس المغربي » حضور العديد من الشخصيات البارزة في الشاشة التركية ويتعلق الأمر بكل من الممثلة مريم أوزارلي المعروفة باسم هيام في مسلسل حريم السلطان والفنانة إسراء إيرجول، ولاعب نادي برشلونة الإسباني أردا توران وآخرون، بالإضافة إلى أقارب وأصدقاء إيمان الباني الذين بدورهم لبوا دعوة الحضور.

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الإعلام التركي مراد يلدريم إيمان الباني شوف تيفي

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