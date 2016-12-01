بالفيديو..الزوجة التي شرملها زوجها بمطرقة بسطات تلفظ أنفاسها الأخيرة بمستعجلات ابن رشد بالبيضاء ﻿

بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع ،على اعتداء زوج على زوجته بمطرقة بمدينة سطات،علمت ''شوف تيفي''،أن الزوجة لفظت أنفاسها الأخيرة نهاية الأسبوع بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار

شوف تيفي

بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع ،على اعتداء زوج على زوجته بمطرقة بمدينة سطات،علمت ''شوف تيفي''،أن الزوجة لفظت أنفاسها الأخيرة نهاية الأسبوع بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

و كانت الهالكة حسب ما تطرقت له شوف تيفي سابقا استنادا لشهادة أخ الضحية،تعرضت لاعتداء بشع من طرف زوجها ،أصابها بجروح بليغة على مستوى الرأس مستعملا بذلك مطرقة ،عقب شجار دار بينهما.

وكان الزوج الجاني والذي يشتغل كسائق طاكسي قد فقد أعصابه أثناء المشادات الكلامية مع زوجته ليقوم بالإعتداء عليها بطريقة وحشية بالمطرقة الحديدية على مستوى الرأس والوجه.

و قد تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الزوج ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في ظروف وملابسات الواقعة .