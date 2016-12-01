القضاء يستدعي عضوين بالكتائب الإلكترونية ''للبيجيدي'' بإنزكان لهذا السبب ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن توصل عضوين بشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة بإستدعاء للمثول أمام وكيل المحكمة الإبتدائية بإنزكان يوم غد الثلاثاء.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، عن توصل عضوين بشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة بإستدعاء للمثول أمام وكيل المحكمة الإبتدائية بإنزكان يوم غد الثلاثاء.

وأضافت ذات المصادر، أن العضوين النشيطين ضمن مايسمى ''بالكتائب الإلكترونية لحزب المصباح'' وضعت ضدهما شكاية بسبب تدويناتهم على الجدار الأزرق الفايسبوك.

ومباشرة بعد توصل العضوين بشبيبة البيجيدي بسوس بإستدعاء للمثول أمام المحكمة الإبتدائية بإنزكان، كتب البرلماني باسم حزب العدالة والتنمية عن لائحة الشباب ''الحسين حريش'' تدوينة على الفايسبوك، عبر فيها عن ثقة شبيبة حزب المصباح بسوس ماسة في القضاء، ومعربا عن القلق الكبير إزاء ما يتعرض له ''مناضلو شبيبة العدالة والتنمية من مضايقات ومحاولات يائسة لتكميم الأفواه'' حسب تعبير النائب البرلماني في تدوينته.

هذا، ونفت مصادر خاصة ''لشوف تيفي'' أن يكون إستدعاء العضوين بشبيبة ''البيجدي'' بسبب الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركياـ تزامنا مع خضوع أربعة من زملائهم في الحزب بمكتب المركز الوطني للأبحاث القضائية المعروف إختصارا ''بالبسيج''.





