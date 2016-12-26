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بعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسين

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 21:06 بعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسين | مجتمع
بعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسين
انتشرت صور أصغر كوبل سوري كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية حاصدة عدد من التعاليق بين مؤيدين ومعارضين.

شوف تيفي :

انتشرت صور أصغر كوبل سوري كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي العربية حاصدة عدد من التعاليق بين مؤيدين ومعارضين.

وأثارت الصور التي يظهر فيها زواج طفلين الزوج الطفل ''مؤيد اﻷعور'' من قرية الهيات ذو الـ 13 عاما و عروسه الطفلة ''عامر'' 14 سنة من مدينة شهبا, ردود أفعال متباينة .

وانتشرت صور عقد القران على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقابل بموجة من التعليقات طغى عليها الاستنكار والغضب، علما أن حالات الزواج المبكر في محافظة السويداء نادرة.

حري بالذكر أن مسألة زواج القاصرين كانت قد طفت مؤخرا إلى السطح في عدد من الدول العربية على رأسها مصر بعد تداول صور حفل زفاف طفلين في قرية مصرية.

بعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسينبعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسينبعد مصر..سوريا تحتفل بأصغر عروسين

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شوف تيفي المغرب قرية زواج أصغر

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