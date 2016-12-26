خطير وبالصور.. انقلاب رموك على سيارة خفيفة بسلا بطريقة مروعة ﻿

في مشهد لا يصدق،انقلبت شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' على سيارة خفيفة من نوع ''كليو'' على مستوى منطقة تلوين بمدينة سلا.

''شوف تيفي''

في مشهد لا يصدق،انقلبت شاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك'' على سيارة خفيفة من نوع ''كليو'' على مستوى منطقة تلوين بمدينة سلا.

وبالرغم من خطورة الحادث الذي وقع نتيجة فقدان سائق الشاحنة للسيطرة على المقود، إلا أنه لم يخلف خسائر في الأرواح.

وفور وقوع الحادث، حلت المصالح الأمنية، بعين المكان وذلك من أجل المعاينة، بينما قامت ناقلة بجر السيارة والشاحنة الثقيلة من أجل فتح الطريق التي انقطعت لساعات طويلة.

