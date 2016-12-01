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عاجل : إجتماع طارئ لقيادة حزب الإستقلال بمنزل امحمد بوستة

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 20:30 عاجل : إجتماع طارئ لقيادة حزب الإستقلال بمنزل امحمد بوستة | بوليتيك
عاجل : إجتماع طارئ لقيادة حزب الإستقلال بمنزل امحمد بوستة
حل الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط مرفوقا بأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب قبل قليل بمنزل القيادي السابق لحزب الميزان امحمد بوستة.

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حل الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط مرفوقا بأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب قبل قليل بمنزل القيادي السابق لحزب الميزان امحمد بوستة.
وتأتي الزيارة المفاجئة لقيادة حزب الإستقلال مباشرة بعد الإجتماع العادي للجنة التنفيذية بالمقر العام للحزب، حيث إنتقل أعضاء اللجنة التنفيذية رفقة الأمين العام نحو منزل نقيب المحامين والقيادي السابق في الحزب.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الإجتماع الإستثنائي لقيادة الحزب بمنزل امحمد بوستة سيحضره حكماء الحزب، لمناقشة تعثر تشكيل الحكومة والمستجدات السياسية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

 

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