وأخيرا.. هذا هو مصير الطفل الزوهري المختطف في مدينة الصخيرات ﻿

''شوف تيفي''
علمت "ّشوف تيفي''بأن المصالح الأمنية لمدينة وجدة، عثرت اليوم الاثنين، على الطفل الذي تم اختطافه قبل مدة من مدينة الصخيرات.
وحسب مصدر ''شوف تيفي''فإن الطفل تم اختطافه من طرف أفراد عصابة لأنه وحسب اعتقادهم ''زوهري'' ومن الممكن استخدامه في أعمال السحر والشعوذة.
وأضاف المصدر ذاته بأن السلطات المحلية لمدينة وجدة،ستقوم ليلة اليوم الاثنين، بنقل الطفل المختطف إلى منزل والديه بمدينة الصخيرات.
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