عاجل: الخطوط الملكية المغربية تصدر بلاغا بخصوص تعليق رحلة (أ تي 497) الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة ﻿

قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إنه تم تعليق الرحلة (أ تي 497) الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة، ''إلى حين تحسن الأحوال الجوية بالداخلة''.

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قالت شركة الخطوط الملكية المغربية إنه تم تعليق الرحلة (أ تي 497) الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة، ''إلى حين تحسن الأحوال الجوية بالداخلة''.

وأوضحت الشركة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين، أن الطائرة التي كانت تؤمن رحلة مساء يوم الأحد 25 دجنبر على متن طائرة من نوع بوينغ 767 بين الدار البيضاء والداخلة، اضطرت، نتيجة سوء الأحوال الجوية، للعودة إلى مطار محمد الخامس، وذلك بعد إشعار الطاقم من طرف مصالح الأرصاد الجوية المغربية بوجود عاصفة رملية بمطار الداخلة، مقدمة اعتذارها الشديد لركاب الطائرة.

وأضافت أنه وعلى إثر الاضطرابات التي عرفتها رحلة (أ تي 497) الرابطة بين الدار البيضاء والداخلة يوم 25 دجنبر 2016 والخارجة عن إرادتها، تم تأجيل الرحلة لليوم الموالي أي يوم الاثنين 26 دجنبر صباحا، بينما تكفلت مصالح الشركة بالركاب وعددهم 160 شخصا ووفرت لهم المبيت في فندق بالدار البيضاء.

وفي اليوم الموالي، يبرز البلاغ، أقلعت الطائرة من جديد صوب الداخلة في حدود الساعة الثامنة والنصف. وبعد دقائق من إقلاعها، سيتم إشعار الطاقم من جديد بتردي الأحوال الجوية وتسجيل عاصفة رملية جديدة بمنطقة الداخلة. وأبلغت مصالح الأرصاد الجوية طاقم الطائرة باستحالة نزولها بمطار الداخلة. وعلى إثر ذلك، قرر الطاقم العودة من جديد إلى الدار البيضاء.