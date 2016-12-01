عاجل ..وأخيرا : أخنوش وبن كيران يتفقان على تشكيل الحكومة ﻿

صرح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قبل قليل أن الإجتماع الذي عقده بمنزل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران ''كان مثمرا وثم الإتفاق خلاله على مجموعة من النقط لتشكيل الحكومة''.

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صرح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قبل قليل أن الإجتماع الذي عقده بمنزل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران ''كان مثمرا وثم الإتفاق خلاله على مجموعة من النقط لتشكيل الحكومة''.

وأضاف أخنوش أن اللقاء كان ''جد مهم''، ويأتي بعد توجيهات الملك محمد السادس وإنتظارات الشعب المغربي، للتعجيل بمشاورات تشكيل الحكومة، حيث أنه تم الإتفاق في الإجتماع على عدد كبير من الخطوات والنقط لتشكيل الحكومة''.

وأعاد أخنوش التذكير بشرط حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتمثل في حكومة منسجمة وطموحة، نظرا للظرفية الخارجية التي يعيشها المغرب حاليا.





