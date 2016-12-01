عاجل وحصري بن كيران يستعد للتحليق نحو موريتانيا.. وها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أنه مباشرة بعد الجدل الذي أثاره تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال، وما ترتب عنه من صدور بلاغات من الحزب الحاكم في موريتانيا، ومن حزب الاستقلال نفسه ووزارة الخارجية والتعاون.. يستعد

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أنه مباشرة بعد الجدل الذي أثاره تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال، وما ترتب عنه من صدور بلاغات من الحزب الحاكم في موريتانيا، ومن حزب الاستقلال نفسه ووزارة الخارجية والتعاون.. يستعد عبد الإله بن كيران بصفته رئيسا للحكومة المكلف، التوجه إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، من أجل رأب الصدع وتذويب الخلاف، والتأكيد على الروابط المتينة والعريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والموريتاني.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة لبن كيران لنواكشوط، من أجل طي صفحة الجدل الذي أثير مؤخرا، وبدأ صفحة جديدة من التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.





