بن كيران يطلق مشاوراته لتشكيل الحكومة مع حزبين فقط ويستثني البقية ﻿

أفادت مصادر ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن رئيس الحكومة حدد موعدين فقط مع كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد

شوف تيفي:



أفادت مصادر ''شوف تيفي'' من مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن رئيس الحكومة حدد موعدين فقط مع كل من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي لإستئناف المفاوضات لتشكيل الحكومة.

ونفت ذات المصادر، ما تردد بكون بن كيران هاتف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، حيث أوضح ذات المصدر أن بن كيران إتصل هاتفيا بأخنوش ولشكر دون غيرهما من الأحزاب السياسية الأخرى.

وأضافت ذات المصادر، أن قياديين بحزب الحركة الشعبية ربطوا إتصالات هاتفية بزعيم الحركة الشعبية، لإستفساره عن توصله بمكالمة هاتفية من بن كيران الذي أعلن عن بداية جولة جديدة لتشكيل الحكومة، فأخبرهم بأنه لم يتوصل بأية مكالمة هاتفية.

من جهة ثانية، ربطت ''شوف تيفي'' إتصالا هاتفيا بقياديين بحزب العدالة والتنمية، فأكد أن بن كيران سيطلق جولة جديدة من المفاوضات لتشكيل الحكومة، وأنه سيعقد لقاءا مع كل من أخنوش ولشكر في هذا الأسبوع في حين أن الأحزاب الأخرى قد يعقد معها إجتماعات لأخذ وجهة نظرها في موضوع تشكيل الحكومة دون تحديد موعد لذلك.