بالصور..فضيحة أخلاقية و جنسية تهز الدار البيضاء بطلتها زوجة ''جزار'' وصاحبتها كيتصورو عريانات و كيصيفطوهم للسواعدة بتوافق مع والدتها ﻿

شوف تيفي:م غ
توصلت ''شوف تيفي'' بفضيحة أخلاقية مثيرة و صادمة ، بطلتها زوجة ''جزار'' مغربي ضبطها من خلال هاتفها النقال متورطة في فضيحة أخلاقية صادمة رفقة صديقتها، التي تُرسل بتوافق معها صورها إلى خليجيين قصد ممارسة الدعارة.
و حسب ما توصلت له ''شوف تيفي''،دخل الجزار في شجار مع صديقة زوجته التي أدخلته إلى السجن بتهمة السرقة و التعنيف،بعدما ضبط صورها و هي في أوضاع مخلة بالحياء داخل منزله.
و أضافت مصادرنا القريبة من الزوج ،أن الزوجة، كانت تستغل خروج والد أطفالها إلى عمله ،وتُصور فتيات عاريات في أوضاع فاضحة و ترسلها إلى سعوديين من داخل منزلها،بتوافق تام مع والدتها.
و قد توصلنا (بتسجيلات صوتية) سننشرها لاحقا، عبارة عن مكالمات هاتفية بين الزوجة (الأم لطفلين) و صديقاتها و بعض الخليجيين ممن توصلوا بهذه الصور،تساومهم على ثمن إرسالها و على إقامة علاقة جنسية.
تفاصيل هذا الموضوع سنوافيكم بها بالصوت و الصورة قريبا
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