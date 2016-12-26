و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة ﻿

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حل قبل قليل عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لبحث مفاوضات تشكيل الحكومة.
وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن صرح مباشرة بعد إستقباله لمستشاري الملك بمقر رئاسة الحكومة أنه سيطلق مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة مع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
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