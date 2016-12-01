عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع ''نجار'' وهذا ما وقع لها ﻿

تفجرت اليوم الاثنين،فضيحة من العيار الثقيل في إحدى الدواوير بمنطقة برشيد، بطلتها زوجة و أم لـ3 أطفال ضبطها زوجها في أحضان ''نجار'' كان يتردد على منزلها في غياب زوجها.

شوف تيفي:م غ



تفجرت اليوم الاثنين،فضيحة من العيار الثقيل في إحدى الدواوير بمنطقة برشيد، بطلتها زوجة و أم لـ3 أطفال ضبطها زوجها في أحضان ''نجار'' كان يتردد على منزلها في غياب زوجها.



و حسب ما توصلت له شوف تيفي من مصادرها الخاصة،ضبط الزوج ،شريكة عمره، من خلال اطلاعه على شريط فيديو مسرب من هاتف النجار حين كانت الزوجة ''الخائنة'' في أحضانه.



و حفاظا على أولاده و تجنبا لأي فضيحة من شأنها المس بسمعته، تضيف مصادرنا،رفع الزوج دعوى طلاق على زوجته حصل بموجبها على حضانة أطفاله.







