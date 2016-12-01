الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، وذلك إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود.

''شوف تيفي''+''و م ع''

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا، وذلك إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود.

ومما جاء في برقية الملك ''لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الحادث المفجع لتحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود، والذي خلف عددا من الضحايا، من بينهم أعضاء أركسترا ألكسندروف الشهيرة باسم (فرقة الجيش الأحمر الموسيقية)''.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس فلاديمير بوتين ومن خلاله لأسر الضحايا وللشعب الروسي الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا العلي القدير أن ''يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، وأن يرزقكم جميل الصبر وحسن العزاء''.