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عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 18:23 عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية | ثقافة و فنون
عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية
أعلنت الشركة العالمية الموسيقية،Sony Music،وفاة المغنية الأمريكية الأكثر شهرة بريتني يبيرز من خلال حسابها عبر التويتير.

شوف تيفي
أعلنت الشركة العالمية الموسيقية،Sony Music،وفاة المغنية الأمريكية الأكثر شهرة بريتني يبيرز من خلال حسابها عبر التويتير.

وفي التفاصيل، نشرت الصفحة الرسمية لشركة Sony Music Global الموسيقية على تويتر، تغريدتين جاء في الأولى: '' RIP @britneyspears #RIPBritney 1981-2016''، وفي الثانية: ''بريتني سبيرز ماتت بحادث سير.. سنخبركم بالمزيد لاحقاً.. RIP Britney''.

وفيما بعد، كشفت الشركة أن حسابها على تويتر تعرض للقرصنة، ولا علاقة لها بما تم نشره حول وفاة المغنية الشهيرة، كما تم مسح التغريدتين.

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية

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عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية

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