 انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول ﻿
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انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

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انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 18:05 انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون
انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول
في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري في ''فرنسا''، أكد مصدر ''شوف تيفي'' الموثوق منه والقريب من محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول،بأن هذا الأخير قال إن حصول المجرد على السراح

 ''شوف تيفي''

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بسجن فلوري في ''فرنسا''، أكد مصدر ''شوف تيفي'' الموثوق منه والقريب من محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول،بأن هذا الأخير قال إن حصول المجرد على السراح المؤقت هو سلاح دو حدين وقد يكون في صالح موكلته لا في صالح سعد المجرد الذي سيجد نفسه في وضع صعب من الناحية القانونية.

وأضاف المصدر ذاته بأن محامي بريول، صرح بأن حصول سعد المجرد على السراح المؤقت لن يغير في القضية شيئا، مؤكدا في الوقت ذاته بأن قيام المجرد بالفرار إلى بلاده المغرب فور حصوله على السراح كما قام في قضيته بالولايات المتحدة الأمريكية، سيعقد القضية أكثر وسيواجه بعدها عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين ستنضاف إلى العقوبة الحبسية الخاصة بتهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأشار ذات المصدر إلى أن نفس المحامي أكد بأن الفصل والحسم في هذه القضية سيحتاج أياما وشهورا أخرى وستكون لصالح صاحب النفس الطويل وللقادر على لعب جميع أوراقه بكل دقة.

وأوضح هذا المصدر، بأن المحامي أكد له بأن موكلته في موقف قوة وهي متأكدة من تعرضها للاغتصاب والتعنيف الجسدي وهي عازمة على مواصلة القضية لأنها الضحية، بينما يبقى المجرد في نقطة ضعف لأنه المتهم والمتورط في التهم الموجهة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن ''شوف تيفي''، كشفت الأسبوع الماضي، بأن المجرد سيحضر جلسة 30 من دجنبر الجاري من أجل النقض في قرار محكمة الاستئناف التي رفضت منحه السراح المؤقت، بينما ستغيب لورا بريول نظرا لتقدمها بشهادة طبية جديدة.

 

 

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المغرب شوف تيفي سجن فلوري سعد المجرد الموكلة الاغتصاب

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