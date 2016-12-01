''البسيج'' يستدعي ناشطا رابعا بشبيبة ''البيجيدي'' على خلفية الإشادة بمقتل ''السفير الروسي بتركيا فايسبوكيا'' ﻿

ذكرت مصادر مطلعة عن توصل عضو بشبيبة البيجيدي بمدينة الناظور'' محمد بن جدي'' بإستدعاء من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية للإلتحاق بمقره بسلا.

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ذكرت مصادر مطلعة عن توصل عضو بشبيبة البيجيدي بمدينة الناظور'' محمد بن جدي'' بإستدعاء من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية للإلتحاق بمقره بسلا.

وأضافت ذات المصادر، أن العضو بالشبيبة النشيط في مايسمى ''بالذراع الإلكتروني لحزب المصباح'' قد توصل بإستدعاء من طرف ''البسيج'' على خلفية الإشادة بتدوينات فايسبوكية بمقتل السفير التركي بروسيا.

وقالت ذات المصادر، أن التحقيقات التي تجريها عناصر مكتب ''البسيج'' قد تطيح بأعضاء آخرين بشبيبة البيجيدي على المستوى الوطني، حيث أن الصفحة الفايسبوكية '' التي أشادت بمقتل السفير الروسي بتركيا'' ينشط بها عدد مهم من قياديين محليين بمجموعة من المدن المغربية.

هذا، وتم إعتقال ثلاثة أعضاء آخرين من شبيبة البيجيدي بكل من مدينتي بن جرير وتاوريرت، في إطار التحقيقات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف إختصارا ''بالبسيج''.

وسبق لوزارتي الداخلية والعدل والحريات، أن أصدرتا بلاغا مشتركا تحذران فيه بمتابعة المشيدين بالإرهاب.