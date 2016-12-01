 أربع قياديين بحزب العدالة والتنمية أمام جنائية فاس بعد مقتل طالب يساري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..فضيحة أخلاقية و جنسية تهز الدار البيضاء بطلتها زوجة جزار وصاحبتها كيتصورو عريانات و كيصيفطوهم للسواعدة بتوافق مع والدتها | مجتمع

بالصور..فضيحة أخلاقية و جنسية تهز الدار البيضاء بطلتها زوجة ''جزار'' وصاحبتها كيتصورو عريانات و

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎ | ثقافة و فنون

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع نجار وهذا ما وقع لها | مجتمع

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع ''نجار'' وهذا ما وقع لها

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية | دولي

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية

الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود | بوليتيك

الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية | ثقافة و فنون

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية

انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة

السلطانة هيام تنشر فيديو للممثل التركي مراد فوق العمارية‎ | بوليتيك

السلطانة هيام تنشر فيديو للممثل التركي مراد فوق العمارية‎

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

أربع قياديين بحزب العدالة والتنمية أمام جنائية فاس بعد مقتل طالب يساري

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 17:30 أربع قياديين بحزب العدالة والتنمية أمام جنائية فاس بعد مقتل طالب يساري | بوليتيك
أربع قياديين بحزب العدالة والتنمية أمام جنائية فاس بعد مقتل طالب يساري
قالت مصادر مطلعةلشوف تيفي، إن غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، إنطلقت صباح اليوم الإثنين في النظر في ملف مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بن عيسى قبل 24 سنة.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعةلشوف تيفي، إن غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، إنطلقت صباح اليوم الإثنين في النظر في ملف مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بن عيسى قبل 24 سنة.

وكشفت ذات المصادر، أن أربعة قياديين بحزب العدالة والتنمية يتابعون في الملف بينهم وجوه بارزة في الحزب وذراعها الحقوقي بينهم أستاذ جامعي بكلية بسطات.

وأفادت ذات المصادر، أن جلسة اليوم عرفت نقاشا حادا بين دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، حيث تطور الأمر إلى ملاسنات وتبادل للإتهامات أثناء الترافع ومناقشة القضية، خاصة وأن القاعة شهدت حضورا لمهتمين بواقعة مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بن عيسى.

وفي ذات السياق تصر عائلة أيت الجيد على ضرورة البحث عن حقيقة اغتيال ابنها وتقديم الجناة للمحاكمة إنصافا لروح محمد بن عيسى، حيث أن العائلة تعتبر بأن روح الفقيد ''لم يؤد القتلة عنها الثمن اللازم''، كما سبق وأن تم تجميد شكاية ضد القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد كما أشارت بذلك تقارير سابقة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المحكمة الجنايات الحقوقي الدفاع الحقوقي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة

الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود | بوليتيك

الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود

السلطانة هيام تنشر فيديو للممثل التركي مراد فوق العمارية‎ | بوليتيك

السلطانة هيام تنشر فيديو للممثل التركي مراد فوق العمارية‎

البسيج يستدعي ناشطا رابعا بشبيبة البيجيدي على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا فايسبوكيا | بوليتيك

''البسيج'' يستدعي ناشطا رابعا بشبيبة ''البيجيدي'' على خلفية الإشادة بمقتل ''السفير الروسي بتركيا فايسبوكيا''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو - نجمة ستار اكاديمي تفاجئ جمهورها.. شاهدوا كيف حافظت على شكلها!‎ | زووم
منذ 43 دقيقة

بالفيديو - نجمة ''ستار اكاديمي'' تفاجئ جمهورها.. شاهدوا كيف حافظت على شكلها!‎

مدير أعمال سعد لمجرد سابقا..يرد على المصمم المغربي بدبي الذي اتهمه بسرقة تصاميمه‎ | زووم

مدير أعمال سعد لمجرد سابقا..يرد على المصمم المغربي بدبي الذي اتهمه بسرقة تصاميمه‎

كواليس أول جلسة محاكمة في قضية محاكمة اكديم ايزيك من داخل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا | خارج البلاطو

كواليس أول جلسة محاكمة في قضية محاكمة اكديم ايزيك من داخل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا

بالفيديو | حنان أمجد تبدع في كوڤر جديد بعنوان قرب تقيس | قنوات أخرى

بالفيديو | حنان أمجد تبدع في كوڤر جديد بعنوان ''قرب تقيس ''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..فضيحة أخلاقية و جنسية تهز الدار البيضاء بطلتها زوجة جزار وصاحبتها كيتصورو عريانات و كيصيفطوهم للسواعدة بتوافق مع والدتها | مجتمع
منذ 17 دقيقة

بالصور..فضيحة أخلاقية و جنسية تهز الدار البيضاء بطلتها زوجة ''جزار'' وصاحبتها كيتصورو عريانات و

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎ | ثقافة و فنون

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع نجار وهذا ما وقع لها | مجتمع

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع ''نجار'' وهذا ما وقع لها

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.