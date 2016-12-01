أربع قياديين بحزب العدالة والتنمية أمام جنائية فاس بعد مقتل طالب يساري ﻿

قالت مصادر مطلعةلشوف تيفي، إن غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، إنطلقت صباح اليوم الإثنين في النظر في ملف مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بن عيسى قبل 24 سنة.

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعةلشوف تيفي، إن غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، إنطلقت صباح اليوم الإثنين في النظر في ملف مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بن عيسى قبل 24 سنة.

وكشفت ذات المصادر، أن أربعة قياديين بحزب العدالة والتنمية يتابعون في الملف بينهم وجوه بارزة في الحزب وذراعها الحقوقي بينهم أستاذ جامعي بكلية بسطات.

وأفادت ذات المصادر، أن جلسة اليوم عرفت نقاشا حادا بين دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، حيث تطور الأمر إلى ملاسنات وتبادل للإتهامات أثناء الترافع ومناقشة القضية، خاصة وأن القاعة شهدت حضورا لمهتمين بواقعة مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بن عيسى.

وفي ذات السياق تصر عائلة أيت الجيد على ضرورة البحث عن حقيقة اغتيال ابنها وتقديم الجناة للمحاكمة إنصافا لروح محمد بن عيسى، حيث أن العائلة تعتبر بأن روح الفقيد ''لم يؤد القتلة عنها الثمن اللازم''، كما سبق وأن تم تجميد شكاية ضد القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في القتل العمد كما أشارت بذلك تقارير سابقة.