بعدما فجر ابنتيه في سوريا..نهاية مأساوية لأبو النمر ﻿

بعدما فجر طفلتيه بمركز للشرطة في دمشق، قتل الرحمن شداد المعروف بأبو نمر السوري من قبل مسلحين مجهولين في حي تشرين عند أطراف دمشق، فيما رجحت مصادر أن تكون جبهة ''فتح الشام'' هي من قامت بتصفيته.

شوف تيفي:

بعدما فجر طفلتيه بمركز للشرطة في دمشق، قتل الرحمن شداد المعروف بأبو نمر السوري من قبل مسلحين مجهولين في حي تشرين عند أطراف دمشق، فيما رجحت مصادر أن تكون جبهة ''فتح الشام'' هي من قامت بتصفيته.

و حسب وكالة أنباء رويترز،قتل شداد متأثرا بجروح أصيب بها بعد إطلاق النار عليه

وشداد أو أبو نمر، من سكان المنطقة الواقعة بين حيي برزة والقابون عند أطراف دمشق، انضم في البداية إلى صفوف ''جبهة النصرة'' ثم إلى ''داعش'' في الغوطة الشرقية، ليطرد منه لاحقا ويلتحق بحركة ''أحرار الشام''



