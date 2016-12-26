عثمان بنجلون يتأسف على التأخر في تشكيل الحكومة.. ويطمئن الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين بأن هناك ضمانات من ملك البلاد ﻿

شوف تيفي البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك،

شوف تيفي





في سابقة من نوعها، وبنظرة الحكيم، وخبرة المخضرم، وتجربة قيدوم مصرفيي المغرب، قرر عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، ورئيس المجموعة المهنية للأبناك، أن يدلي بدلوه في ما يجري في "مغرب الآن" من مخاض سياسي وعلاقته بالمؤسسات والأوراش الكبرى في المملكة.

وينطلق عثمان بنجلون، الذي يمتلك مقياس حرارة الاقتصاد المغربي وعلاقته بالسياسة الداخلية، من شخصه كمواطن مغربي وأيضا كشخصية اقتصادية بارزة محليا وخارج الحدود، في تشريح الوضع الداخلي للبلاد، وذلك في خطوة فريدة من نوعها، تنأى حسب تعبيره عن أي دافع، إلا الرغبة في إطار مسؤولياته المشبعة بالروح الوطنية، في المساهمة، في طمأنة كل الذين يسهرون على تطور المقاولات والمنظمات في المغرب.. مقاولون، المستثمرون الوطنيون والأجانب، وباقي أصحاب القرار الاقتصادي، الخواص والعموميون، والأجراء المواطنون بالمغرب أيضا.

وقال عثمان بنجلون الذي تابع ما يجري في مغرب ما بعد استحقاقات 7 أكتوبر، والتي اعتبر أنها مرت في جو من الشفافية كما هو الحال في الديمقراطيات العريقة، إن "المغرب يستنبط قوته من مؤسساته الدستورية وعلى رأسها عاهل المملكة".. مضيفا أنه "في ظروف أخرى كان يمكن لغياب حكومة منبثقة عن الانتخابات التشريعية، أن يشكل عائقا كبيرا أمام السير العادي لشؤون البلاد، غير أنه رغم التأخر المؤسف في تشكيل الحكومة، لا يستشعر أي شغور للمؤسسات".

وعلى الرغم من هذا التأخر في تشكيل الحكومة، أشار عثمان بنجلون، إلى أنه في الوقت الذي "يقوم الجهاز التنفيذي المنتهية ولايته، والذي تقلص عدد أعضائه غذاة الانتخابات، بتسيير الشؤون والقضايا الجارية، يتواصل في نفس الوقت إنجاز الأوراش الكبرى المهمة للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، وبالانخراط الشخصي لجلالته، والذي مكن من تبوؤ الاقتصاد والمجتمع المغربيين مكانة متميزة على الصعيد الدولي، وبالخصوص القاري". وهنا لفت بنجلون الانتباه إلى أنه لملامسة ما حققه الاقتصاد المغربي في غياب تشكيل الحكومة، "يكفي تتبع الأنشطة الملكية المكثفة طوال الثلاث أشهر الأخيرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المنصرم".. فماذا تحقق؟

بالنسبة لبنجلون، أي في الفترة الممتدة بين تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات السابقة وبين اليوم. شهد المغرب "على المستوى العالمي، احتضان مراكش لمؤتمر تاريخي للأمم المتحدة (كوب 22)، المؤتمر الذي يشكل تقدما بارزا لمجموعة 197 دولة على درب نموذج اقتصادي أكثر احتراما للبيئة وأكثر فعالية في الحد من الاحتباس الحراري".

إلى جانب ذلك، وفي نفس الفترة، أشار بنجلون، إلى الجولة الملكية لسبع دول إفريقية (رواندا، تنزانيا، أثيوبيا، مدغشقر، نيجيريا بالإضافة إلى السنغال والغابون) في مناطق اقتصادية ودبلوماسية، "تعرف إثر هذه الزيارات تحولا حاسما في العلاقات التي تربطها بالمغرب، مما يفسح المجال بالخصوص، لموقف متزن وعاقل اتجاه قضيتنا الوطنية المقدسة، قضية الوحدة الترابية للمملكة".

وبنظرة الملم، والمطلع الجيد، يرى بنجلون أن الجولة الملكية في عدد من البلدان الإفريقية "تحضر لعودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وتمثل تكريسا لتواجده الاقتصادي، الأمني، الإنساني والروحي في عدد من دول إفريقيا".



وفي زمن اللاحكومة، تطرق بنجلون أيضا وبالتفصيل، إلى دينامية الملك محمد السادس المتمثلة في إطلاق أو تدشين عدة برامج للبنيات التحتية.."الاقتصادية: تهيئة فضاءات ومنتزهات بحرية ومحطات جوية. الاجتماعية: مستشفيات ومراكز صحية. الثقافية: جامعة علوم الصحة، مساجد ومعابد..". فضلا، يقول بنجلون، عن "استقبال شخصيات أجنبية. ومبادرات ملكية وازنة كمشروع مد خط الغرب إفريقي لأنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، ومتجددة كالمرحلة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير القانونيين".

وختم بنجلون، بعد هذا التحليل المجهري، أن "كل هاته المبادرات هي تجسيد لأمثلة مشجعة ومحفزة لجميع الفاعلين والاقتصاديين والمواطنين بها البلد".

إنها نظرة الحكيم والمخضرم والخبير والوطني الذي آثر أن يطمئن الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين، أنه في غياب حكومة تدبر شؤون البلاد، هناك مؤسسات تقوم بهذا الغرض، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، حيث، ورغم مرور أزيد من شهرين ونصف، لم يلمس أحد تأثير التعثر في تشكيل الحكومة، على السير الطبيعي للبلاد. "برافو السي بنجلون..".





