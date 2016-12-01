عاجل..با ربي السلامة:العثور على ''مول الببوش'' بوزان مذبوحا..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت مدينة وزان اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مختل عقلي ملقب بـ ''مول الببوش''، عثر عليه داخل منزله مضرجا في دمائه.

"شوف تيفي"





اهتزت مدينة وزان اليوم الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مختل عقلي ملقب بـ "مول الببوش"، عثر عليه داخل منزله مضرجا في دمائه.



وحسب مصادر من مدينة وزان فإن جيران "مول الببوش" الذي يعاني من اضطرابات نفسية، تفاجئوا بخروج الدماء من غرفته، ليسارعوا إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، ووجدت الهالك جثة هامدة عقب إصابته بآلة حادة على مستوى العنق.



وأضافت المصادر ذاتها بأن الشرطة العلمية، حلت بمنزل الهالك، قامت بالمعاينة وجمع الأدلة، للكشف عن ظروف وأسباب وقوع هذه النازلة والتي ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

وأوضحت ذات المصادر بأن المصالح الأمنية لمدينة وزان، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الشخص الذي قد يكون متورطا في ارتكاب هذه الجريمة.







