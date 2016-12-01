المغرب ينجو من كارثة جوية: طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تضطر للعودة إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء+صور ﻿

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الملكية من نوع بوينغ 767 إلى العودة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد.

"شوف تيفي"



اضطرت طائرة تابعة للخطوط الملكية من نوع بوينغ 767 إلى العودة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد.



وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن الطائرة، كانت في طريقها إلى مطار باريس أورلي، وقد غرد مسافرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخصوص الواقعة، حيث أكد البعض منهم بأن سبب عودة الطائرة للمطار كان هو كسر زجاج قمرة القيادة لأسباب تبقى مجهولة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الخطوط الملكية المغربية لم تقدم إلى حدود اللحظة أي توضيح بخصوص الواقعة.



