 المغرب ينجو من كارثة جوية: طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تضطر للعودة إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎ | ثقافة و فنون

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع نجار وهذا ما وقع لها | مجتمع

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع ''نجار'' وهذا ما وقع لها

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية | دولي

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية

الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود | بوليتيك

الملك يُعزي الرئيس فلاديمير بوتين إثر حادث تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في البحر الأسود

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية | ثقافة و فنون

عاجل:شركة موسيقية عالمية تعلن وفاة أشهر مغنية أمريكية

انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون

انفراد..شوف تيفي تكشف بشكل حصري ولأول مرة تفاصيل جديدة في قضية سعد المجرد على لسان محامي الفتاة

السلطانة هيام تنشر فيديو للممثل التركي مراد فوق العمارية‎ | بوليتيك

السلطانة هيام تنشر فيديو للممثل التركي مراد فوق العمارية‎

البسيج يستدعي ناشطا رابعا بشبيبة البيجيدي على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا فايسبوكيا | بوليتيك

''البسيج'' يستدعي ناشطا رابعا بشبيبة ''البيجيدي'' على خلفية الإشادة بمقتل ''السفير الروسي بتركيا

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

المغرب ينجو من كارثة جوية: طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تضطر للعودة إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 17:02 المغرب ينجو من كارثة جوية: طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تضطر للعودة إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء+صور | مجتمع
المغرب ينجو من كارثة جوية: طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تضطر للعودة إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء+صور
اضطرت طائرة تابعة للخطوط الملكية من نوع بوينغ 767 إلى العودة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد.

"شوف تيفي"

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الملكية من نوع بوينغ 767 إلى العودة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد دقائق من إقلاعها، أمس الأحد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن الطائرة، كانت في طريقها إلى مطار باريس أورلي، وقد غرد مسافرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخصوص الواقعة، حيث أكد البعض منهم بأن سبب عودة الطائرة للمطار كان هو كسر زجاج قمرة القيادة لأسباب تبقى مجهولة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الخطوط الملكية المغربية لم تقدم إلى حدود اللحظة أي توضيح بخصوص الواقعة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الخطوط الملكية المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع نجار وهذا ما وقع لها | مجتمع

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع ''نجار'' وهذا ما وقع لها

مثير وبالفيديو.. أمريكية مختلة عقليا دارت روينة في وجدة..وها شنو وقع | مجتمع

مثير وبالفيديو.. أمريكية مختلة عقليا دارت روينة في وجدة..وها شنو وقع

بالصور.. إنزال أمني كبير بالدار البيضاء لحماية إحتفالات النويل | مجتمع

بالصور.. إنزال أمني كبير بالدار البيضاء لحماية إحتفالات ''النويل''

مثير وطريف.. في سابقة، الوقاية المدنية بالمغرب تتدخل من أجل إنقاذ قط وها كيفاش | مجتمع

مثير وطريف.. في سابقة، الوقاية المدنية بالمغرب تتدخل من أجل إنقاذ قط وها كيفاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو - نجمة ستار اكاديمي تفاجئ جمهورها.. شاهدوا كيف حافظت على شكلها!‎ | زووم
منذ 36 دقيقة

بالفيديو - نجمة ''ستار اكاديمي'' تفاجئ جمهورها.. شاهدوا كيف حافظت على شكلها!‎

مدير أعمال سعد لمجرد سابقا..يرد على المصمم المغربي بدبي الذي اتهمه بسرقة تصاميمه‎ | زووم

مدير أعمال سعد لمجرد سابقا..يرد على المصمم المغربي بدبي الذي اتهمه بسرقة تصاميمه‎

كواليس أول جلسة محاكمة في قضية محاكمة اكديم ايزيك من داخل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا | خارج البلاطو

كواليس أول جلسة محاكمة في قضية محاكمة اكديم ايزيك من داخل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا

بالفيديو | حنان أمجد تبدع في كوڤر جديد بعنوان قرب تقيس | قنوات أخرى

بالفيديو | حنان أمجد تبدع في كوڤر جديد بعنوان ''قرب تقيس ''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

و أخيرا... بن كيران يستقبل عزيز أخنوش ببيته لإعلان تشكيل الحكومة

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎ | ثقافة و فنون

فيديو..جديد ..الممثل التركي مراد يلدريم في رقصة جديدة و مثيرة من حفل زفافه‎

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع نجار وهذا ما وقع لها | مجتمع

عاجل: تسريب فيديو فاضح لزوجة تمارس الجنس مع ''نجار'' وهذا ما وقع لها

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية | دولي

أنباء عن مقتل بوتين على يد المخابرات الأمريكية

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.