خطير..وهاذ شي اللي بقا: فتاة قاصر على دراجة نارية تحمل أسلحة بيضاء وتتزعم عصابة في إنزكان ﻿

تمكنت مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان من إيقاف فتاة قاصر، تنشط ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل تحت التهديد بأسلحة بيضاء باستعمال دراجات نارية، وذلك في كل من تيكوين وآيت ملول وإنزكان.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان من إيقاف فتاة قاصر، تنشط ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل تحت التهديد بأسلحة بيضاء باستعمال دراجات نارية، وذلك في كل من تيكوين وآيت ملول وإنزكان.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد حجزت المصالح ذاتها لدى الموقوفة سكينين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى هواتف نقالة متحصل عليها من أفعال السرقة، وذلك عند إيقافها بمدينة الدشيرة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان آيت ملول.



وأوضح المصدر ذاته بأنه جرى البحث، الذي تباشره مصالح الأمن بالمدينة، من أجل الوصول إلى شركاء الموقوفة، وهم ثلاثة شبان، جرى تحديد هوياتهم، وقد صدرت في حقهم مذكرات بحث.





