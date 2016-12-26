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عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها شنو واقع+تفاصيل خطيرة

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 15:20 عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها شنو واقع+تفاصيل خطيرة | بوليتيك
عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها شنو واقع+تفاصيل خطيرة
علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من انفصالي البوليساريو، قاموا قبل قليل، بمحاولة لمهاجمة القنصلية المغربية بالخزيرات بإسبانيا.


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مجموعة من انفصالي البوليساريو، قاموا قبل قليل، بمحاولة لمهاجمة القنصلية المغربية بالخزيرات بإسبانيا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الانفصاليين، تجمعوا أمام القنصلية المغربية رافعين أعلام جبهة البوليساريو، إلا أن العديد من المغاربة المتواجدين بعين المكان استطاعوا التصدي لمحاولة الهجوم.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأمورمن المحتمل أن تتطور، خاصة مع غياب الأمن الإسباني وتزايد الاستفزازات من طرف هؤلاء الانفصاليين.

 

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