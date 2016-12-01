سابقة : جبهة البوليساريو تهاجم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط ﻿

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجبهة الإنفصالية البوليساريو منذ تأسيسها من طرف المخابرات الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي، أصدرت قيادة الجبهة بيانا تهاجم فيه الأمين العام لحزب الإستقلال حميد

شوف تيفي

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجبهة الإنفصالية البوليساريو منذ تأسيسها من طرف المخابرات الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي، أصدرت قيادة الجبهة بيانا تهاجم فيه الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط الذي تحدث عن الحدود التاريخية للمغرب قبل رسم الحدود مع خروج المستعمر والإتفاقات التي تلت بعد ذلك.

وأكدت مايسمى "بالحكومة الصحراوية "في بيان لها بأن "التصريحات الاستفزازية للأمين العام لحزب الاستقلال المغربي لا يمكن فصلها عن توجه مغربي رسمي "خطير"، يرمي الى التصعيد و خلق التوثر و الاحتقان في كامل المنطقة".

و ندد البيان بهذه التصريحات الاستفزازية، معتبرا "بأن عهد الاستعمار والاحتلال والتوسع قد ولى، وأنه لا مكان في المنظمة القارية إلا للبلدان التي تحترم ميثاق الاتحاد ومبادئه، وفي مقدمتها احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال واحترام سيادة الدول الأعضاء".

وأجمع المحللون السياسيون الذين إستقت "شوف تيفي" رأيهم بخصوص البيان الصادر لجبهة البوليساريو ضد المغرب، أنه يعتبر سابقة في الصراع السياسي بين عميلة المخابرات الجزائرية والمغرب.