مؤلم وبالصورة..أب يعتدي على ابنته ويجلدها ويمنعها من الدراسة بخريبكة ﻿

أقدم أب في مشهد مروع ومؤلم بمدينة خريبكة بتعنيف ابنته نهاية الأسبوع المنصرم، بطريقة مروعة متسببا لها في مجموعة من الكدمات خاصة على مستوى الظهر بعد أن عمد على جلدها بواسطة حزام جلدي.



"شوف تيفي":

أقدم أب في مشهد مروع ومؤلم بمدينة خريبكة بتعنيف ابنته نهاية الأسبوع المنصرم، بطريقة مروعة متسببا لها في مجموعة من الكدمات خاصة على مستوى الظهر بعد أن عمد على جلدها بواسطة حزام جلدي.

وحسب مصادر خريبكية فإن الأب المعتدي منع ابنته من متابعة دراستها بثانوية إبن ياسين التأهيلية بمدينة خريبكة، حيث اعترض سبيلها خلال طريقها للمؤسسة ثم اصطحبها إلى منزله وانهال عليها بالضرب المبرح بواسطة حزام جلدي وذلك بسبب مشاكل أسرية ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.



وأضافت المصادر ذاتها بأن والدة التلميذة ونظرا لتدهور الحالة النفسية لابنتها فإنها قررت رفع دعوى قضائية على زوجها، موضحة بأن جمعيات حقوقية لإنصاف الفتاة التي ما تزال قاصر،دخلت على خط القضية



