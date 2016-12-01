مثير وبالفيديو.. أمريكية مختلة عقليا دارت روينة في وجدة..وها شنو وقع ﻿

في مشهد لا يصدق، أثارت أمريكية قيل بأنها مختلة عقليا ضجة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بحي السلام بمدينة وجدة، ما جعل مجموعة من المواطنين يتدخلون لمنعها من ارتكاب أي أمر خطير.

"شوف تيفي"



في مشهد لا يصدق، أثارت أمريكية قيل بأنها مختلة عقليا ضجة في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بحي السلام بمدينة وجدة، ما جعل مجموعة من المواطنين يتدخلون لمنعها من ارتكاب أي أمر خطير.

وأبلغ المواطنون المصالح الأمنية التي حلت بمكان تواجد هذه الأمريكية، وقامت بإيقافها قبل نقلها بواسطة سيارة للإسعاف من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية والعقلية.



وظهرت هذه الأمريكية في مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي في حالة هستيرية وسط الشارع العام، وهي تصرخ بعبارات غير مفهومة قبل أن يتدخل مجموعة من المواطنين في محاولة منهم لتهدئتها وللحفاظ على سلامتها.



