عاجل: بالفيديو والصور..حريق مهول داخل مصنع للخياطة بطنجة..وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن حريقا مهولا،اندلع اليوم الاثنين، بمصنع للخياطة يوجد على مستوى الحي الصناعي بمدينة طنجة.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن حريقا مهولا،اندلع اليوم الاثنين، بمصنع للخياطة يوجد على مستوى الحي الصناعي بمدينة طنجة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المكان المحيط بالمصنع،يعرف استنفارا أمنيا كبيرا،حيث حلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية بالإضافة إلى شاحنات الوقاية المدينة التي تعمل على إخماد النيران.

وأوضح المصدر ذاته بأن هناك احتمالا بأن يكون تماس كهربائي، سببا في اندلاع النيران التي تسببت في خسائر مادية مهمة.