أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس ﻿

كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد، اليوم الاثنين، في حديث خاص مع شوف تيفي، عن تفاصيل حفل خطوبتها التي جرت يوم السبت.

شوف تيفي



كشفت الفنانة المغربية سلمى رشيد، اليوم الاثنين، في حديث خاص مع شوف تيفي، عن تفاصيل حفل خطوبتها التي جرت يوم السبت.



و قالت سلمى إن سبب نشر صورها عبر الانستغرام راجع لجمهورها الوفي الذي يحق له التعرف على جديد حياتها الخاصة و المهنية.



سلمى كشفت، أن زوجها المستقبلي لا تربطه أي علاقة بالوسط الفني ،مؤكدة ما سبق و نشرته شوف تيفي في خبر حصري.



وعن حفل زواجها، فضلت سلمى أن يقتصر فقط على العائلة و بعض الأصدقاء المقربين نزولا عند رغبة زوجها، مضيفة أنه سيجرى قريبا خلال الأيام المقبلة.





