خطير : جمهورية موريتانيا ستفتتح سفارة للبوليساريو فوق أراضيها ﻿

عادت الصحف والمواقع الإلكترونية بموريتانيا، إلى التهديد بفتح موريتانيا لسفارة للجبهة الإنفصالية البوليساريو فوق أراضيها، حيث شن الإعلام الموريتاني المقرب من دوائر القرار السياسي للجارة

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عادت الصحف والمواقع الإلكترونية بموريتانيا، إلى التهديد بفتح موريتانيا لسفارة للجبهة الإنفصالية البوليساريو فوق أراضيها، حيث شن الإعلام الموريتاني المقرب من دوائر القرار السياسي للجارة الجنوبية هجوما لاذعا ضد المغرب صبيحة اليوم الإثنين.

وكشفت جريدة "الأخبار الموريتانية" نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع، أن موريتانيا ستفتح سفارة "للجمهورية الصحراوية" في العاصمة نواكشوط إذا ما استمرت المملكة المغربية في ما يعتبره "استفزازات إعلامية وسياسية"، مشيرا إلى أنه لا يوجد مانع قانوني لدى موريتانيا من فتح هذه السفارة.

وأضاف الدبلوماسي الذي تحدث لذات الجريدة، أن موريتانيا تعترف بالبوليساريو منذ الثمانينات، موضحا أن عدم فتح سفارة لها بموريتانيا كان احتراما لمشاعر المغاربة، مستدركا بالقول، "أن إستمرار الاستفزازات قد يدفعنا إلى فتح تلك السفارة ليصبح علم "الجمهورية الصحراوية" يرفرف في نواكشوط".

هذا، ومن جهة ثانية، تداولت مواقع إعلامية موريتانية، أن إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، صرح للصحفيين عن عزم الجبهة تشييد فنادق بمنطقة الكويرة وهو مايعتبر إستفزازا مباشرا للمغرب.





