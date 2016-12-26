بعد شوهة ملكات جمال المغرب..مغربية تفوز بملكة جمال الكون لسنة 2016+صور ﻿

تم ليلة أمس الأحد، تتويج المغربية جيهان سلانة بلقب الدورة الـ91 من المسابقة العالمية لملكة جمال الكون التي نظمت ولأول مرة في الشقيقة تونس.

"شوف تيفي"





تم ليلة أمس الأحد، تتويج المغربية جيهان سلانة بلقب الدورة الـ91 من المسابقة العالمية لملكة جمال الكون التي نظمت ولأول مرة في الشقيقة تونس.

وحسب موقع العربي الجديد فقد شاركت في هذه المسابقة، التي كانت بقصر الرياضة بمنطقة "المنزه"، شمال وسط العاصمة التونسية، 15 ملكة جمال، يمثلن 15 دولة، من بينها تونس والمغرب والجزائر.

وأضاف الموقع ذاته بأن سلانة، عبرت عقب تتويجها باللقب عن سعادتها لرفع راية المغرب في إحدى أكبر المسابقات في العالم

وعلاقة بالمسابقة أوضحت وكالة الأناضول التركية بأن لجنة التحكيم اختارت المغربية كفائزة باللقب والمتسابقة إلينا سولفارز، من إستونيا، وصيفة للمسابقة، فيما حلت كيارا فانرفان من لكسمبورغ في المرتبة الثالثة.