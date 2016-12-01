إخلاء ثلاث محطات قطارات في موسكو بعد تلقي تهديدات بنسفها ﻿

قال مراسل الجزيرة إن السلطات الروسية أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من ثلاث محطات للقطارات في موسكو بسبب ورود تهديدات بتفجيرها اليوم الاثنين.

شوف تيفي



قال مراسل الجزيرة إن السلطات الروسية أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من ثلاث محطات للقطارات في موسكو بسبب ورود تهديدات بتفجيرها اليوم الاثنين.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الشرطة تلقت تهديدا من مجهول بوجود قنبلة، حيث إن الشرطة تستخدم الكلاب البوليسية لتفتيش المحطات الثلاث، وهي كازانسكي ولينينغرادسكي وياروسلافسكي.

وسبق أن أخلت الشرطة الروسية محطات قطارات ومجمعات تجارية ومرافق أخرى مطلع 2016 وأواخر عام 2015، بسبب معلومات أو إنذارات بوجود قنابل.