الجيش الموريتاني ينقل خطوطه من شركة الإتصالات ''موريتيل'' المغربية نحو ''شنقتيل'' السودانية ﻿

كشفت مواقع إخبارية موريتانية، عن أوامر صارمة للجيش الموريتاني ، بنقل شبكة الاتصالات المغلقة الخاصة بقوات الجيش، من الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات ''موريتل'' إلى الشركة الموريتانية

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كشفت مواقع إخبارية موريتانية، عن أوامر صارمة للجيش الموريتاني ، بنقل شبكة الاتصالات المغلقة الخاصة بقوات الجيش، من الشركة الموريتانية المغربية للاتصالات "موريتل" إلى الشركة الموريتانية السودانية للاتصالات"شنقيتل".

وإستنادا لموقع "الخبر الساخن" الموريتاني، فقد اتخذت قيادة أركان الجيش الموريتاني قرار نقل الإتصالات الخاصة بالجيش بشكل عاجل بناءا على أوامر عليا، حيث أن الإنتقال من شركة "موريتل" إلى شركة "شنقيتل" سيتم ابتداء من 1 يناير القادم.

وحسب ذات المصدر فإن القرار اتخذ قبل فترة، ويدخل على ما يبدو ضمن تصعيد سياسي متبادل بين موريتانيا والمغرب، حيث تشهد علاقات البلدين توترا سياسيا منذ سنوات، ارتفعت حدته في الأسابيع الأخيرة خاصة بعد التساهل الذي أبداه الجيش الموريتاني إتجاه تسلل عناصر من البوليساريو إلى منطقة الكويرة قرب الجدار العازل من ناحية الحدود الشمالية الموريتانية.





