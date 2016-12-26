 انفراد..هذه هي حقيقة ارتباط سلمى رشيد بالفنان المغربي محمد رضى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد فاجعة فاس و سيدي قاسم..الملك محمد السادس يقرر التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم عزائهم وبعلاج المصابين | بوليتيك

بعد فاجعة فاس و سيدي قاسم..الملك محمد السادس يقرر التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم

عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها شنو واقع+تفاصيل خطيرة | بوليتيك

عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها

سابقة : جبهة البوليساريو تهاجم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط | بوليتيك

سابقة : جبهة البوليساريو تهاجم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط

مؤلم وبالصورة..أب يعتدي على ابنته ويجلدها ويمنعها من الدراسة بخريبكة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..أب يعتدي على ابنته ويجلدها ويمنعها من الدراسة بخريبكة

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية المتهمين في أحداث اكديم إيزيك | بوليتيك

عاجل:هذا ما قرره القضاء في قضية المتهمين في أحداث ''اكديم إيزيك''

مثير وبالفيديو.. أمريكية مختلة عقليا دارت روينة في وجدة..وها شنو وقع | مجتمع

مثير وبالفيديو.. أمريكية مختلة عقليا دارت روينة في وجدة..وها شنو وقع

عاجل: بالفيديو والصور..حريق مهول داخل مصنع للخياطة بطنجة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: بالفيديو والصور..حريق مهول داخل مصنع للخياطة بطنجة..وهذه هي التفاصيل

أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس | ثقافة و فنون

أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس

أول حوار لمراد يلديرم ليلة العرس وهذا ما قاله عن المغرب | ثقافة و فنون

أول حوار لمراد يلديرم ليلة العرس وهذا ما قاله عن المغرب

قاتل بالتسلسل بنظارات سوداء

انفراد..هذه هي حقيقة ارتباط سلمى رشيد بالفنان المغربي محمد رضى

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 12:19 انفراد..هذه هي حقيقة ارتباط سلمى رشيد بالفنان المغربي محمد رضى | ثقافة و فنون
انفراد..هذه هي حقيقة ارتباط سلمى رشيد بالفنان المغربي محمد رضى
بعد تداول أنباء حول خطبة الفنانة المغربية سلمى رشيد على الفنان محمد رضى، كشفت مصادر مقربة من سلمى أن كل هذه الأنباء مجرد شائعات.

"شوف تيفي":

بعد تداول أنباء حول خطبة الفنانة المغربية سلمى رشيد على الفنان محمد رضى، كشفت مصادر مقربة من سلمى أن كل هذه الأنباء مجرد شائعات.

و قالت ذات المصادر لشوف تيفي،إن خطيب خريجة أراب أيدل،رجل أعمال مغربي لا ينتمي للوسط الفني.

وكانت سلمى قد احتفلت بخطوبتها ليلة أمس السبت، على شاب يدعى حسن يبلغ من العمر 28 سنة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سلمى رشيد الفنان المغربي محمد رضى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس | ثقافة و فنون

أول رد للفنانة المغربية سلمى رشيد على خطوبتها..راجلي بعيد على الوسط الفني و ها إيمتا غاندير العرس

أول حوار لمراد يلديرم ليلة العرس وهذا ما قاله عن المغرب | ثقافة و فنون

أول حوار لمراد يلديرم ليلة العرس وهذا ما قاله عن المغرب

بالفيديو.. قريبا الفنان عبد العالي أنور سيطرح فيديو كليب ياناسيني | ثقافة و فنون

بالفيديو.. قريبا الفنان عبد العالي أنور سيطرح فيديو كليب ''ياناسيني''

بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان الباني بحضور لاعب برشلونة | ثقافة و فنون

بالصورة:الممثل التركي الشهير مراد يلدريم بالجابادور المغربي في حفل زفافه بملكة الجمال إيمان الباني بحضور لاعب برشلونة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | زواج النجم التركي مراد يلديريم و عارضة الأزياء المغربية إيمان الباني على قناة تركية | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو | زواج النجم التركي مراد يلديريم و عارضة الأزياء المغربية إيمان الباني على قناة تركية

مواجهات دامية بين قبيلتين نواحي إفران..بالهراوات و الحجر وها شنو دارو المواطنين | خارج البلاطو

مواجهات دامية بين قبيلتين نواحي إفران..بالهراوات و الحجر وها شنو دارو المواطنين

العملات العالمية التي هبطت إلى مستوى تاريخي في 2016 | قنوات أخرى

العملات العالمية التي هبطت إلى مستوى تاريخي في 2016

6 أعراض بدنية تدل على الإكتئاب | قنوات أخرى

6 أعراض بدنية تدل على الإكتئاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد فاجعة فاس و سيدي قاسم..الملك محمد السادس يقرر التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم عزائهم وبعلاج المصابين | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

بعد فاجعة فاس و سيدي قاسم..الملك محمد السادس يقرر التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم

عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها شنو واقع+تفاصيل خطيرة | بوليتيك

عاجل :بالفيديو والصور..انفصاليو البوليساريو يحاولون مهاجمة قنصيلة المغرب بالخزيرات بإسبانيا.. وها

سابقة : جبهة البوليساريو تهاجم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط | بوليتيك

سابقة : جبهة البوليساريو تهاجم الأمين العام لحزب الإستقلال حميد شباط

مؤلم وبالصورة..أب يعتدي على ابنته ويجلدها ويمنعها من الدراسة بخريبكة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..أب يعتدي على ابنته ويجلدها ويمنعها من الدراسة بخريبكة

﻿ ﻿
أمس 16:59 GMT

عاجل..هذا هو سبب قيام شخص بإضرام النار في جسده أمام مفوضية أمن الرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.