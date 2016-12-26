انفراد..هذه هي حقيقة ارتباط سلمى رشيد بالفنان المغربي محمد رضى ﻿

"شوف تيفي":
بعد تداول أنباء حول خطبة الفنانة المغربية سلمى رشيد على الفنان محمد رضى، كشفت مصادر مقربة من سلمى أن كل هذه الأنباء مجرد شائعات.
و قالت ذات المصادر لشوف تيفي،إن خطيب خريجة أراب أيدل،رجل أعمال مغربي لا ينتمي للوسط الفني.
وكانت سلمى قد احتفلت بخطوبتها ليلة أمس السبت، على شاب يدعى حسن يبلغ من العمر 28 سنة.
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