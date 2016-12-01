شهادة جد صادمة من زوج مغربي بوجه مكشوف: لقيت مراتي كتخوني وسكرانة مع صاحبها في داري+وهذه هي التفاصيل+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شخصا وهو يدلي بشهادة صادمة بوجه مكشوف، أوضح من خلالها بأنه ضبط زوجته وهي تخونه مع أحد الأشخاص.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر شخصا وهو يدلي بشهادة صادمة بوجه مكشوف، أوضح من خلالها بأنه ضبط زوجته وهي تخونه مع أحد الأشخاص.



وأوضح هذا الزوج بأنه ضبط زوجته متلبسة داخل منزله وهي في حالة سكر رفقة عشيقها، ليسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بالمكان وقامت باعتقالهما، مشيرا إلى أن عائلة الشخص الموقوف مع زوجته قاموا بمنحه مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم لكي يتنازل وهو الأمر الذي رفضه رفضا قاطعا وقرر مواصلة متابعتهما قضائيا.

وطالب الزوج من الملك محمد السادس وأيضا من عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني بالتدخل في قضية وإنصافه حتى يتم محاسبة زوجته التي وصفها بالخائنة وعشيقها.



