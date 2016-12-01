مثير.. بسبب موجة السخرية على صور ملكات جمال المغرب لسنة 2016..ها شنو وقع ﻿

مباشرة بعد موجة السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي على صور ملكات الجمال المتنافسات على لقب 2016 بالمغرب، قامت العديد من الصفحات الفايسبوكية المهتمة بهذه المسابقة بتدارك الأمر وإزالة الصور ووضع صور

"شوف تيفي"



مباشرة بعد موجة السخرية بمواقع التواصل الاجتماعي على صور ملكات الجمال المتنافسات على لقب 2016 بالمغرب، قامت العديد من الصفحات الفايسبوكية المهتمة بهذه المسابقة بتدارك الأمر وإزالة الصور ووضع صور أخرى لفتيات تتوفرن على بعض المواصفات الخاصة بالجمال.



وكانت العديد من الصفحات الفايسبوكية أمس الأحد، قد تداولت العديد من الصور للمشاركات في هذه المسابقة، حيث ركز النشطاء على شكلهن ولباسهن وخاصة على ملامحهن والتي لا تتوفر حسب اعتقادهم على أي عنصر أو معيار يسمح لهن بالمشاركة بهذه المسابقة.



وطالب النشطاء كذلك في تفاعلهم مع هذه الصور المسؤولين عن هذه المسابقة باعتماد معايير جدية تؤكد جمال المرأة المغربية، موضحين بأن ما تم نشره جعل المغربيات محط سخرية بالعديد من الصفحات الفايسبوكية العربية.