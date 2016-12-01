مثير وبالصور..شوفو شحال ديال الملاين تشفرو من داخل وكالة بنكية نواحي الناظور+صور ﻿

في جديد عملية السطو على وكالة بنكية بمدينة سلوان ضواحي الناظور، كشفت مصادر ناظورية بأن اللصوص قاموا بسرقة مبلغ مهم وصلت قيمته لحولي 14مليون سنتيم.

"شوف تيفي"





في جديد عملية السطو على وكالة بنكية بمدينة سلوان ضواحي الناظور، كشفت مصادر ناظورية بأن اللصوص قاموا بسرقة مبلغ مهم وصلت قيمته لحولي 14مليون سنتيم.



وأوضحت المصادر ذاتها بأنه وبالإضافة إلى سرقة المبلغ المذكور فإن عملية كسر الصراف الآلي بواسطة آلة للتلحيم، تسبب في إتلاف واحتراق مبلغ مالي قدره8000 درهم.



تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية،فتحت تحقيقا للكشف عن خيوط وأدلة قد تمكنهم من الوصول إلى أفراد هذه العصابة الذين عمدوا إلى تكسير جدار الوكالة البنكية قبل دخولها والسطو على مبلغ مالي مهم.



