 بالصور.. إنزال أمني كبير بالدار البيضاء لحماية إحتفالات ''النويل'' ﻿
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بالصور.. إنزال أمني كبير بالدار البيضاء لحماية إحتفالات ''النويل''

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 11:20 بالصور.. إنزال أمني كبير بالدار البيضاء لحماية إحتفالات النويل | مجتمع
بالصور.. إنزال أمني كبير بالدار البيضاء لحماية إحتفالات ''النويل''
تفعيلا للتعليمات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الإجراءات الأمنية الإستثنائية بمناسبة رأس السنة الميلادية، تشهد مدينة الدار البيضاء في هذه الأيام إنتشارا كبيرا للعناصر

شوف تيفي

تفعيلا للتعليمات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الإجراءات الأمنية الإستثنائية بمناسبة رأس السنة الميلادية، تشهد مدينة الدار البيضاء في هذه الأيام إنتشارا كبيرا للعناصر الأمنية التابعة لولاية الأمن للمدينة بالشوارع الرئيسية للمدينة وبالقرب من الساحات والفنادق السياحية.

ووزعت العناصر الأمنية بجميع أصنافها بفرق مزودة بمعدات لوجستيكية متطورة، حفاظا على مرور إحتفالات السنة الميلادية في أجواء من الطمأنينة للبيضاويين والسياح على حد سواء، حيث لم تستثن الأزقة والأحياء والمراكز التجارية من دوريات الأمن لأفراد بأزياء أمنية مختلفة أثارت إعجاب المارين من حيث التنظيم وأماكن تموضعها.

وخلاف لما تم ترويجه بخصوص وجود تهديدات إرهابية، فالإنزال الأمني هو إجراء روتيني في كل سنة، لكن التنظيم والتوزيع المحكم لجميع تلاوين العناصر التابعة للأمن بالدار البيضاء لهذه السنة كان مخالفا للإجراءات المتخذة في السنوات السابقة .

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