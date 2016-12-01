بسبب بعض الدراهم: جريمة قتل مروعة في مدينة آسفي بطلها مول الكرويلة..وها شنو وقع ﻿

اهتز حي قرية الشمس بآسفي، أمس الأحد، على وقع جريمة مروعة، بطلها شاب، أقدم على توجيه طعنة لشخص آخر بسبب خلاف نشب بينهما حول بعض الدراهم.

"شوف تيفي"





اهتز حي قرية الشمس بآسفي، أمس الأحد، على وقع جريمة مروعة، بطلها شاب، أقدم على توجيه طعنة لشخص آخر بسبب خلاف نشب بينهما حول بعض الدراهم.



وحسب مصادر مسفيوية فإن الجاني الذي يعمل كسائق عربة مجرورة"كرويلة"، دخل في جدال مع الضحية الذي يعمل كحداد بعد أن طالبه هذا الأخير بمنحه مبلغا ماليا خاصا بإصلاح العربة، لتتطور الأمور بينهما لتبادل الضرب والعنف انتهى بسقوط الحداد جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال الجاني، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لمدينة آسفي.





