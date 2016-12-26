مثير وبالصور..على طريقة الأفلام الهوليودية: السطو على وكالة بنكية بمدينة سلوان ضواحي الناظور ﻿

تعرضت وكالة بنكية بمدينة سلوان ضواحي وجدة، أمس الأحد، لعملية سطو، بطريقة هوليودية تم خلاله السطو على مبلغ مالي مهم.

"شوف تيفي"





تعرضت وكالة بنكية بمدينة سلوان ضواحي الناظور، أمس الأحد، لعملية سطو، بطريقة هوليودية تم خلاله السطو على مبلغ مالي مهم.

وحسب مصادر فإن التحريات الأولية التي قامت بها المصالح الأمنية، تشير بأن اللصوص قاموا بعملية حفر حائط الوكالة البنكية، ووصلوا عبر نفق إلى داخل البنك.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن عملية السطو تم اكتشافها بواسطة مجموعة من المواطنين الذين سارعوا لإبلاغ المصالح الأمنية.