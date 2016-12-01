 يا ربي السلامة..فاجعة طرقية مؤلمة بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي سيدي قاسم..وهذا هو عدد القتلى+صورة ﻿
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يا ربي السلامة..فاجعة طرقية مؤلمة بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي سيدي قاسم..وهذا هو عدد القتلى+صورة

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 10:28 يا ربي السلامة..فاجعة طرقية مؤلمة بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي سيدي قاسم..وهذا هو عدد القتلى+صورة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..فاجعة طرقية مؤلمة بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي سيدي قاسم..وهذا هو عدد القتلى+صورة
شهدت جماعة زكوطة وبالتحديد الطريق الرابطة بين مدينة إفران وسيدي قاسم، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين،فاجعة طرقية عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين ما تسبب في مقتل سبعة أشخاص.


"شوف تيفي"

شهدت جماعة زكوطة وبالتحديد الطريق الرابطة بين مدينة إفران وسيدي قاسم، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين،فاجعة طرقية عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين ما تسبب في مقتل سبعة أشخاص.

وحسب ما كشفت عنه مصادر متطابقة محلية فإن الحافلة كانت تسير بسرعة جنونية، ما تسبب في انقلابها وبالتالي مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات من الركاب بجروح خطيرة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بمكان الحادث وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل جثة القتلى إلى مستودع الأموات، بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم لتلقي العلاجات الضرورية.

 

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