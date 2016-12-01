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حزب الاستقلال يدافع عن أمينه العام حميد شباط ويرد على الحزب الحاكم في موريتانيا

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 10:18 حزب الاستقلال يدافع عن أمينه العام حميد شباط ويرد على الحزب الحاكم في موريتانيا | بوليتيك
حزب الاستقلال يدافع عن أمينه العام حميد شباط ويرد على الحزب الحاكم في موريتانيا
عبر حزب الاستقلال عن إستغرابه الكبير من إستهداف أمينه العام حميد شباط و الإعلام المغربي والنخب المغربية من خلال البلاغ الذي أصدره حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وقامت وكالة

"شوف تيفي"

عبر حزب الاستقلال عن إستغرابه الكبير من إستهداف أمينه العام حميد شباط و الإعلام المغربي والنخب المغربية من خلال البلاغ الذي أصدره حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، وقامت وكالة الأنباء الموريتانية بتعميمه على مختلف وسائل الاعلام.

وأوضح حزب الميزان في بلاغ له توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بأن حزب الاستقلال، وبغض النظر عن اللغة المتوترة و البذيئة التي صيغ بها البلاغ المذكور، و بمعزل عن الوضع الحالي للعلاقات المغربية الموريتانية على المستوى الرسمي، و توضيحا للرأي العام الموريتاني الذي يريد الحزب الحاكم هناك جره لمعركة وهمية مغلفة بالشعارات الوطنية الخادعة، فإنه يؤكد بأن
حديث الأمين العام لحزب الاستقلال أمام مناضلات ومناضلي المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جاء في سياق استحضار مرحلة من تاريخ المغرب المعاصر، و في إطار استعراض أهم المحطات في التاريخ السياسي للمغرب، و ما طبعها من اختلافات بين مختلف الأطراف، وفي هذا السياق جاء الحديث عن كون موريتانيا جزء من المغرب، وهو موضوع كان محل نقاش و إنقسام في المغرب و موريتانيا بما لا يمكن لأية جهة أن تزيله كحقيقة تاريخية.

وأكد الحزب كذلك بأن الأمين العام حميد شباط عندما طرح موضوع موريتانيا، فإنه قام بذلك مطوقا بمسؤولياته في التحرير و الإنعتاق، ولم يكن بهدف الهيمنة والتوسع، بل كان توظيفا لحقائق التاريخ والجغرافية، و تنفيذا لمهام التحرر الوطني، و عندما اختار الشعب الموريتاني الشقيق بناء دولة مستقلة، فإن حزب الاستقلال قبل بذلك دون تردد، مضيفا بأن عزل حديث الأمين العام عن سياقه، يوضح أن قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية واقعة تحت تأثير جهة تتوهم أنها تستطيع تنفيس أزمتها الداخلية باستدعاء الشعور الوطني وتهييجه ضد حزب الاستقلال والمغرب، و ذلك لكسب المعارك المقبلة من قبيل التعديل الدستوري و الانتخابات النيابية والبلدية السابقة لأوانها والتهييئ المبكر للانتخابات الرئاسية.

وأشار حزب الاستقلال إلى الاتفاقية التي تربطه بالاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني، منذ سنوات والتي تنبني على بنية صادقة في جعل جسر العلاقات الحزبية معبرا لجعل العلاقات بين البلدين طبيعية ومثمرة بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الروابط التاريخية بين البلدين، وعندما يعبر عن إعتزازه بموريتانيا فإنه يفعل ذلك عن قناعة يتمنى أن يتم الحفاظ على ما يعززها في الواقع الموريتاني حاضرا ومستقبلا،وقد تبنى حزب الاستقلال ملف انخراط حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في عدد من المنظمات الحزبية الدولية، نظير الاتحاد الديمقراطي الدولي، كما قام الحزبان بتبادل الوفود، خاصة للتعرف على تجربة حزب الاستقلال وطريقة عمل تنظيماته وهيئاته، كل ذلك بهدف المساهمة في تطوير الحياة الحزبية في الجارة الشقيقة.

وشدد حزب الميزان بالتأكيد على أن بلاغ الحزب الحاكم في موريتانيا، كشف أنه يسير بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مرحلة توتر شديدة، وقد سبق لحزب الاستقلال أن عبر القنوات الخاصة، عن تذمره لرد الفعل المبالغ فيه والمستفز للمغرب بمناسبة وفاة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، وقد قدرت قيادة حزب الاستقلال في تلك الفترة تنبيه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى مخاطر تلك السلوكات على العلاقات الثنائية..و قد تأكد اليوم و ما عرفته الشهور الأخيرة، أن الموقف الرسمي الموريتاني لا يعد أن يكون رجع صدى، لسياسة الجزائر في المنطقة، و أن موريتانيا الرسمية تخلت عن حيادها فيما يتعلق بالوضع في الصحراء المغربية، وقبلت أن تلعب دور المناولة للجزائر.

وتابع حزب الإستقلال بأن حديث البلاغ عن علاقة المغرب مع جيرانه يعبر عن جهل بالوقائع وحقائق التاريخ، إذ أن المغرب كان أكبر ضحية للأطماع الاستعمارية، وأن حزب الاستقلال لن يتخلى عن خطابه الوطني و عن الحقوق الشرعية للمغرب في الصحراء الشرقية أو عن سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية، وهي أجزاء من التراب الوطني لا يمكن التفريط فيها.

وأكد حزب الاستقلال عن تقديره العالي للشعب الموريتاني الشقيق، ونخبه الحكيمة التي تريد أن تحافظ على إستقلالية القرار الموريتاني ضد التوجهات التي تريد أن تجعل من موريتانيا رأس حربة في يد أطراف إقليمية لمواجهة المغرب، معبرا في لوقت ذاته عن إيمانه بوحدة الشعبين المغربي و الموريتاني، و بالمصير المشترك، و بأهمية التكتل و الوحدة في مواجهة التحديات المشتركة، و أن هذه الروح لا يمكن أن تمسها بلاغات مرتجلة كتبت على عجل، لا تراعي حاضرا ولا مستقبلا.


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