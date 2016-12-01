وفاة ملك البوب المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما ﻿

شوف تيفي:
توفي المغني البريطاني جورج مايكل في منزله عن عمر ناهز 53 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله الأحد.
وقال وكيل المغني في بيان "إنه ببالغ الحزن نؤكد أن ابننا، أخانا وصديقنا جورج توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد".
وكان العضو السابق في فرقة "وام!" الغنائية، واسمه الحقيقي جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو، قد نجا من التهاب رئوي في أواخر العام 2011.
وقد عانى جورج مايكل في السابق من مشاكل عدة متعلقة بالمخدرات.
وأمضى ملك البوب البريطاني وصاحب أغنية "كيرلس ويسبر" الشهيرة أربعة أسابيع في السجن في العام 2010، بعدما اقتحم بسيارته الرباعية الدفع متجرا في شمال لندن، تحت تأثير القنب.
وقبل ثلاث سنوات، عثر عليه فاقدا للوعي داخل سيارته المرسيدس وأقر بتعاطيه المخدرات، إلا أنه تجنب السجن عن طريق أداء 100 ساعة من الخدمة الاجتماعية. ومنع من القيادة لعامين.
باع نجم البوب البريطاني أكثر من 100 مليون أسطوانة حول العالم، منها 20 مليونا لأول أولبوماته المنفردة بعنوان "فايث" (إيمان) الذي صدر في العام 1987، واحتل مرات عدة المراتب الأولى لأفضل المبيعات.
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