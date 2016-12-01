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بالفيديو.. قريبا الفنان عبد العالي أنور سيطرح فيديو كليب ''ياناسيني''

بتاريــخ : 26 دجنبر 2016 / 09:26 بالفيديو.. قريبا الفنان عبد العالي أنور سيطرح فيديو كليب ياناسيني | ثقافة و فنون
بالفيديو.. قريبا الفنان عبد العالي أنور سيطرح فيديو كليب ''ياناسيني''
أنهى الفنان المغربي عبد العالي أنور قبل أيام تصوير أغنيته الجديدة يا ناسيني، على طريقة الفيديو كليب ساهم في إخراجه محمد محبوب.

"شوف تيفي": زينب نمروك

 

أنهى الفنان المغربي عبد العالي أنور قبل أيام تصوير أغنيته الجديدة يا ناسيني، على طريقة الفيديو كليب ساهم في إخراجه محمد محبوب.

و نشر عبد العالي أنور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقتطفا من الفيديو كليب، وكتب تدوينة يقدم من خلالها موعدا لمتتبعيه طالبا من محبيه تشجيعه.

و تفاعل الكثير من جمهور عبد العالي أنور مع مقطع الفيديو والتدوينة التي كتبها ، متمنين له التوفيق والنجاح...نحن بدورنا نتمنى النجاح لأنور ولأغنيته الجديدة.

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عبد العالي أنور فيديو كليب محمد محبوب زينب نمروك المغرب شوف تيفي

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