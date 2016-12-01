بالفيديو.. قريبا الفنان عبد العالي أنور سيطرح فيديو كليب ''ياناسيني'' ﻿

أنهى الفنان المغربي عبد العالي أنور قبل أيام تصوير أغنيته الجديدة يا ناسيني، على طريقة الفيديو كليب ساهم في إخراجه محمد محبوب.

"شوف تيفي": زينب نمروك

أنهى الفنان المغربي عبد العالي أنور قبل أيام تصوير أغنيته الجديدة يا ناسيني، على طريقة الفيديو كليب ساهم في إخراجه محمد محبوب.



و نشر عبد العالي أنور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقتطفا من الفيديو كليب، وكتب تدوينة يقدم من خلالها موعدا لمتتبعيه طالبا من محبيه تشجيعه.



و تفاعل الكثير من جمهور عبد العالي أنور مع مقطع الفيديو والتدوينة التي كتبها ، متمنين له التوفيق والنجاح...نحن بدورنا نتمنى النجاح لأنور ولأغنيته الجديدة.